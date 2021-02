Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus La glace du lac Michigan se brise 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8938 Karma: 8011

[ur=https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/lqpyki/timelapse_of_a_giant_section_of_ice_covering_lake/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3[/url]



Timelapse du détachement d'une énorme portion de la surface gelée du lac Michigan.

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:32