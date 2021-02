Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Transformer un lac gelé en parking 1 #1

Kollossal







[Edit] L'intégration n'ayant pas l'air de fonctionner, voici Ça se passe en Russie, et c'était pas la meilleure idée de l'année :[Edit] L'intégration n'ayant pas l'air de fonctionner, voici le lien

Contribution le : Aujourd'hui 13:38:10

gazeleau Re: Transformer un lac gelé en parking 0 #2

gazeleau

Bon ben plus qu'à attendre le dégel, ... et la sécheresse, pour récupérer tout ça.

Contribution le : Aujourd'hui 14:19:35

FMJ65 Re: Transformer un lac gelé en parking 0 #3

FMJ65

Les concessionnaires du coin se frottent les mains ...

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:50