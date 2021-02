(Incendie) Une mère jette ses quatre enfants par la fenêtre.

Je suis accro Inscrit: 01/09/2008 18:32 Post(s): 555 Karma: 680



Les passants en contrebas ont tendu des couvertures pour amortir la chute.



D’après cet





Mother Throws Four Children Out Window During Fire Lors d'un incendie dans un appartement en Turquie une mère a jetée ses quatre enfants par la fenêtre pour les sauver.Les passants en contrebas ont tendu des couvertures pour amortir la chute.D’après cet article Les enfants et la mère de famille sont sains et sauf.Mother Throws Four Children Out Window During Fire

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:57