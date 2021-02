Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un mouton errant avec de 35 kilos de laine

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43584 Karma: 19992 En Australie, un mouton errant dans une forêt a été retrouvé avec un manteau de laine de 35 kilos puis recueilli par le refuge Edgar’s Mission afin de lui refaire une petite beauté. Lorsqu'il n'était encore qu'un agneau, il s'est égaré et son pelage n'aurait donc pas été tondu depuis 5 ans.





Contribution le : Aujourd'hui 19:11:17