Utilité d'un écran tactile sur PC portable ?

Bonjour tout le monde, je cherche un PC portable d'occasion et j'ai qq prérequis : I3/I5/I7 ou Ryzen 3/5/7, SSD, minimum 8 GB de RAM et un écran full HD.



En parcourant des annonces sur le marketplace, je constate que certains PC (Dell, Lenovo, HP entre autres) ont un écran tactile et je me dis que ça doit être cool quand on doit liker pas mal de choses ou appuyer souvent sur des boutons, ça fait gagner du temps.



Mais est-ce un gadget ? Est-ce vraiment utile ? La qualité de la dalle est la même que sur un écran non tactile ?



Merci d'avance pour vos retours

