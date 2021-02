Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus L'arbre le plus grand du monde 4 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8960 Karma: 8036

Source



Le séquoia nommé



Si le sujet vous intéresse, Le séquoia nommé Hyperion est considéré comme l'arbre vivant le plus haut du monde. Il mesure 115,85m de haut (!) et serait âgé de 700 à 800 ans. Il se trouve dans le Parc National de Redwood, au Nord de la Californie.Si le sujet vous intéresse, ce documentaire parle plus longuement du parc. J'ai regardé le début, ça m'a l'air intéressant.

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:43

Variel Re: L'arbre le plus grand du monde 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13169 Karma: 4695 Il y a des écureuils qui y nichent ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:47

FMJ65 Re: L'arbre le plus grand du monde 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11060 Karma: 3376 Au moins il se voit de loin : pas trop de concurrence autour !

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:59