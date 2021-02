Les figures complètement dingues des voltigeurs/cascadeurs de Skillaz

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8960 Karma: 8036





Et je ne comprends pas non plus pourquoi la vidéo ne passe pas, alors que d'habitude si.



La vidéo est déjà passée :





Source



Les artistes sportifs du groupe russe Skillaz réalisent des figures. Leur synchronisation est impressionnante !



Je vous conseille d'en regarder deux trois autres, ils font de très belles performances. Je ne comprends pas, il me dit que la vidéo est déjà passée, mais je ne trouve rien ailleurs sur le forum, même pas au lien indiqué.Et je ne comprends pas non plus pourquoi la vidéo ne passe pas, alors que d'habitude si.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2637729 Les artistes sportifs du groupe russe Skillaz réalisent des figures. Leur synchronisation est impressionnante !Je vous conseille d'en regarder deux trois autres, ils font de très belles performances. Celle-là aussi est assez impressionnante.

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:46