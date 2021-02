Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un jaguar plonge sous l'eau 2 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8960 Karma: 8036

Source



Je ne savais pas qu'ils étaient aussi à l'aise en apnée. Il y a d'autres vidéos sur Youtube qui montrent comment ils mangent tout en étant sous l'eau et comment ils se déplacent avec aisance. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi à l'aise en apnée. Il y a d'autres vidéos sur Youtube qui montrent comment ils mangent tout en étant sous l'eau et comment ils se déplacent avec aisance.

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:19

FMJ65 Re: Un jaguar plonge sous l'eau 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11062 Karma: 3376 Il n'a pas l'air de top aimer ça !

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:52