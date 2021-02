Des raies forment un groupe compact

Options du sujet Imprimer le sujet

Source



Je savais que les raies pouvaient se grouper par centaines, mais je n'avais encore jamais vu cette sorte de "boule" qu'elles forment ici. Je savais que les raies pouvaient se grouper par centaines, mais je n'avais encore jamais vu cette sorte de "boule" qu'elles forment ici.

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11062 Karma: 3376 Les gonzesses ! Toujours des histoires de gonzesses !

