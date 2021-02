Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster

La musique d'Interstellar joue à la luth





Interstellar (Hans Zimmer) on Baroque Lute

-Flo-

On dit UN luth (sauf quand il est gréco-romain).

Sinon j'adore cette BO, mais je suis pas fan de la version luth.



Sinon j'adore cette BO, mais je suis pas fan de la version luth.

