Tuto cuisine

How to make a pizza pocket.



Je suis tombé sur cette chaîne Nackedbackers TV aujourd'hui qui propose des tutos de cuisine surprenants, car il est difficile de suivre la recette.



En regardant le contenu de sa chaîne et le nombre d'abonnés, des millions de questions me viennent en tête (pourquoi, à qui, comment, etc.) et je perds toujours un peu plus foi en l'humanité.

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:05