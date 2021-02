Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Reprise de la chanson "Faded" en 11 langues 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43595 Karma: 20007 Dina Cau interprète la chanson "Faded", du DJ Alan Walker, en 11 langues différentes.





Faded (Alan Walker) 1 Girl Singing in 11 Languages | Multi-Language Cover by Dina Cau



Originale :





Alan Walker - Faded

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:08