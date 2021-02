Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un deepfake de Tom Cruise quasiment indétectable 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12242 Karma: 5272





Le secret de son réalisme est d’avoir été réalisé à partir de la vidéo d’un sosie.









Là on va vraiment commencer à ne plus du tout pouvoir se fier à ce qu’on voit. À quand la première vidéo de scandale politique montée de toute pièce grâce au deepfake ? Le secret de son réalisme est d’avoir été réalisé à partir de la vidéo d’un sosie.Là on va vraiment commencer à ne plus du tout pouvoir se fier à ce qu’on voit. À quand la première vidéo de scandale politique montée de toute pièce grâce au deepfake ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:37:15