Top Gun: Maverick - Bande annonce en Lego

Top Gun: Maverick - Official Trailer IN LEGO



Il a fallu plusieurs mois à Augustus Danko, alias Onbeatman sur les réseaux sociaux, qui produit des œuvres animées LEGO (jetez un œil à sa chaîne YT ou son flux Instragram pour en savoir plus), pour recréer la bande-annonce «Top Gun: Maverick» avec des briques. «Cela a été créé à 100% indépendamment de mon amour pour Top Gun, le cinéma et LEGO», explique Onbeatman dans la description de la vidéo YouTube.

