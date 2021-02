Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Le groupe Tri Yann tire sa révérence 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 580 Karma: 173







Daft Punk, petit joueur, pfff...



(J'adore la dernière !)







Après 51 ans le groupe tire sa révérence, il était le groupe avec la plus grande longévité de France...Daft Punk, petit joueur, pfff...

Contribution le : Aujourd'hui 18:23:19

JCM77 Re: Le groupe Tri Yann tire sa révérence 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 824 Karma: 867 @AymericCaron C'est le Kenavo Tour. Ça se sait depuis longtemps que c'est leur dernière tournée. Ah moins que j'ai raté un truc (je n'ai pas de son pour écouter le reportage).

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:23

AymericCaron Re: Le groupe Tri Yann tire sa révérence 1 #3

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 580 Karma: 173 @JCM77 Non rien de nouveau, j'ai simplement trouvé le moment opportun pour France 2 de parler d'un autre groupe français qui se termine...

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:06