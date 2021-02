+[Vidéo] Les impressionnants Cosplay d'Alyson Tabbitha

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8978 Karma: 8062





Alyson Tabbitha est une cosplayeuse "amateur" qui fait des réalisations bluffantes.



Deux images compilant plusieurs cosplay, pour la comparaison. Le ressemblance est complètement dingue !















Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur youtube et instagram.



Et pour voir comment elle procède, le tutoriel de son cosplay du Joker de Nolan :





Contribution le : Hier 23:40:48