Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Des orques emploient une technique de chasse très intelligente 3 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8978 Karma: 8062

Source



Alors qu'un phoque s'est réfugié sur un petit bout de glace flottant (il se serait disputé avec ses amies qui voulaient le bouffer), trois orques créent une vague afin de déstabiliser le phoque et le faire tomber à l'eau. Probablement parce qu'elles veulent se réconcilier avec lui. Alors qu'un phoque s'est réfugié sur un petit bout de glace flottant (il se serait disputé avec ses amies qui voulaient le bouffer), trois orques créent une vague afin de déstabiliser le phoque et le faire tomber à l'eau. Probablement parce qu'elles veulent se réconcilier avec lui.

Contribution le : Hier 23:44:49