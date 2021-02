Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Software Inc. 🕹️ Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

C'est un jeu très complet et très complexe de gestion d'une entreprise. Il y a plusieurs facettes:

- la gestion des employés (RH, formation, bien être ...)

- la gestion des ressources (orientation financière ...)

- la gestion de l'entreprise (gestion de projet, choix de création, sous-traitance ...)

- la gestion de l'image (créer une fan-base, faire des suites, sortir des logiciels juste avant les concurrents ...)

- et j'en passe.



Ce qui est chouette dans ce jeu c'est que l'on peut devenir une multi-nationale avec 10 employés si on gère bien ses activités.

Par exemple ma stratégie a été de d'abord servir de constructeur/livreur aux gros groupes déjà installé, pour ensuite racheter des licences à ces groupes. De ce fait, j'ai récupérer la fan-base en sortant les derniers logiciels de ces "suites".



On peut choisir les types de logiciels. On peut aussi se concentrer sur de l'hardware, ou bien des jeux vidéos. Ou même ne faire que du marketing. Tout peut marcher tant que le business modèle est viable!



Le trailer est un peu vieux. Le jeu a beaucoup évolué depuis.



Software Inc. Alpha Trailer



Ma première entreprise. mais je vais devoir la relocaliser. J'ai fait des erreurs au début, et les extensions du bâtiment ont beau les corriger, ça pose quelques soucis.

