Rockfield, le rock'n'roll est dans le pré

https://www.arte.tv/fr/videos/077332-000-A/rockfield-le-rock-n-roll-est-dans-le-pre/ Queen, Robert Plant, Iggy Pop, Oasis, The Stone Roses ou Coldplay y ont enregistré... Comment une ferme perdue dans la campagne galloise est devenue l'un des plus grands studios d'enregistrement britannique et a contribué à écrire la légende du rock.

