Une bombe de 1000 kg explose sous contrôle à Exeter (UK)

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6592 Karma: 3787 Une équipe de déminage de la Royal Navy fait exploser une bombe de 1000 kg de la seconde guerre mondiale trouvée dans la ville d'Exeter.



Un cordon de 100 mètres avait été initialement installé, puis étendu à 400 m, puis on fit évacuer tout le coin dont l'université.

Malgré 400 tonnes de sable déposée pour étouffer l'explosion ainsi que l'installation de murs anti blast les batiments dans un rayon de 100 mètres ont subi des dégâts, parfois important (fissures dans les murs). L'explosion a été entendu à des kilomètres à la ronde.

Cette bombe était appelée une Herman, de Herman Goering.





Exeter: WW2 bomb detonated after homes evacuated

