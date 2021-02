Hommage à Daft Punk

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31754 Karma: 9966

Trop de temps libre dans l'espace de co-working?



Je parle en connaissance de cause. J'ai littéralement des collègues qui se filment en train de faire des parodies de Star wars dans les open-spaces. Et aucun responsable ne leur dit rien car ça "stimule la créativité et participe à la création d'une ambiance de groupe".



J'ai travaillé 3 jours dans cet espace, j'y ai plus jamais remis les pieds :'D

Contribution le : Hier 23:29:19