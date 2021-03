Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Arbres gelés sur le bord de la route

Arbres gelés sur le bord de la route à Woodburn, Oregon





Frozen Trees Create Winter Wonderland || ViralHog

Aujourd'hui 08:27:54

Re: Arbres gelés sur le bord de la route

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11081 Karma: 3384 C'est bôô !!!

J'ai déjà vu des arbres ployés sous la neige, à tel point que leur tronc faisait un U inversé, sans casser. Et pas ds tronc de 10cm de diamètre.

Aujourd'hui 08:35:45