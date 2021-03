Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 2 #1

Yazguen Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 2 #1

Maître GIF





لقطة اليوم مباراة رديف بين هلال شلغوم العيد ومولودية باتنة في القسم الثاني Oui je sais le titre, tout ça, mais je n'exagère même pasلقطة اليوممباراة رديف بين هلال شلغوم العيد ومولودية باتنة في القسم الثاني

Contribution le : Aujourd'hui 09:50:05

Cedub Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 1 #2

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1189 Karma: 1127

Un soigneur devient fou et se prend pour un gardien !



Ils font aussi pas mal au Brésil..;)

(Honnêtement, est ce que les règles permettent d'accorder un "but de pénalité"??)

Ca serait pas mal pour ces cas "d'antijeu" flagrant..





Edit : c'est un Un soigneur devient fou et se prend pour un gardien !Ils font aussi pas mal au Brésil..;)(Honnêtement, est ce que les règles permettent d'accorder un "but de pénalité"??)Ca serait pas mal pour ces cas "d'antijeu" flagrant..Edit : c'est un Ramasseur de balles

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:05

Variel Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #3

Variel Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #3

Je poste trop

@Yazguen a écrit:

Oui je sais le titre, tout ça, mais je n'exagère même pas





Lapin compris… Citation :Lapin compris…

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:26

Avaruus Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #4

Avaruus Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #4

Pavé César

C'est pas un joueur titulaire qui arrête la balle (supporter ou joueur en touche ?). Il n'avait pas le droit de le faire.







@Cedub

Ahah, merci pour cette vidéo d'anthologie, je ne l'avais jamais vue, elle m'a bien fait marrer. Surtout la fuite à la fin ! C'est pas un joueur titulaire qui arrête la balle (supporter ou joueur en touche ?). Il n'avait pas le droit de le faire.Ahah, merci pour cette vidéo d'anthologie, je ne l'avais jamais vue, elle m'a bien fait marrer. Surtout la fuite à la fin !

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:53

Variel Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #5

Variel Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #5

Je poste trop

Pour moi, un type devant les buts pendant une partie, c'est un gardien.

(Je n'y connais rien en baballe, je le reconnais.)



Afficher le spoil Et je le revendique. Qu'est-ce qu'il faisait là alors ?Pour moi, un type devant les buts pendant une partie, c'est un gardien.(Je n'y connais rien en baballe, je le reconnais.)

Contribution le : Aujourd'hui 10:21:53

Yazguen Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #6

Yazguen Re: Action de but en 2éme division algérienne, la fin va vous surprendre 0 #6

Maître GIF



C'est pas le gardien, mais très certainement un ramasseur de balle. C'est pourquoi il est tout proche du terrain.

Bon là pour le coup il est même trop proche C'est pas le gardien, mais très certainement un ramasseur de balle. C'est pourquoi il est tout proche du terrain.Bon là pour le coup il est même trop proche

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:47