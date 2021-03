Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Aide sur une formule Excel Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai un fichier Excel avec deux onglets :

• Evènements : il contient une liste d'évènements dont des rendez-vous

• Synthèse : il contient la liste des personnes (col A) et du nombre de rendez-vous effectués (col B )



Je n'arrive pas à trouver la bonne formule à mettre en colonne B de l'onglet Synthèse.



Détail de l'onglet Evènements :



A B C Type Personne1 Personne2 RDV Nom1 Nom2 Achat Nom1 Nom2 RDV Nom2 Nom1 RDV Nom3 Nom1



Je cherche à obtenir dans Synthèse le résultat suivant :



A B Personne Nb de RDV Nom1 3 Nom2 2 Nom3 1



La colonne A est déjà remplie avec tous les noms possibles. La formule de la colonne B doit contenir le nombre de fois où une personne à vue quelqu'un. Cela veut donc dire qu'il faut compter le nombre de fois où son nom apparait en colonne B (Personne1) + C (Personne2) dans le cas où la colonne A (Type) = "RDV".



J'ai pensé à la fonction NB.SI.ENS mais je n'y arrive pas parce que là ce sont des noms et pas des nombres.



Si vous avez des suggestions ! Merci Hello,J'ai un fichier Excel avec deux onglets :: il contient une liste d'évènements dont des rendez-vous: il contient la liste des personnes (col A) et du nombre de rendez-vous effectués (col B )Je n'arrive pas à trouver la bonne formule à mettre en colonne B de l'ongletJe cherche à obtenir dans Synthèse le résultat suivant :La colonne A est déjà remplie avec tous les noms possibles. La formule de la colonne B doit contenir le nombre de fois où une personne à vue quelqu'un. Cela veut donc dire qu'il faut compter le nombre de fois où son nom apparait en colonne B (Personne1) + C (Personne2) dans le cas où la colonne A (Type) = "RDV".J'ai pensé à la fonction NB.SI.ENS mais je n'y arrive pas parce que là ce sont des noms et pas des nombres.Si vous avez des suggestions ! Merci

Asmodee88 Re: Aide sur une formule Excel 0 #2

Je m'installe Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 474 Karma: 405 @CrazyCow il faut que tu coupes ton NB.SI.ENS en deux pour avoir si rdv et personne 1 + si rdv et personne2

