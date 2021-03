Options du sujet Imprimer le sujet

AlTi5 Rassemblement impressionnant de "Bike Life" à Paris ! 2 #1

Tweny-O-Two



Pour ceux qui se demande c'est quoi le BIKE LIFE?



La Bike Life décoiffe le bitume français depuis 2018. Ses adeptes : des adolescents qui enchaînent figures et concours sur la roue arrière. À Nancy, un youtubeur a réussi à mettre des centaines de jeunes au vélo.

Découvrez le 5e épisode de Biclou.





Dans les coulisses de la Bike Life française

Variel Re: Rassemblement impressionnant de "Bike Life" à Paris ! 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13208 Karma: 4704 En tout cas, ça ne va pas me réconcilier avec les cyclistes en ville.

Déjà que par ici ce sont des plaies sur les routes…

