Divers expressions du visage en 3d

FMJ65 Re: Divers expressions du visage en 3d

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11083 Karma: 3387 Impressionnant !

Il n'y a guère que la gestuelle de la bouche qui me semble peu naturelle. Autrement c'est waouff !

alfosynchro Re: Divers expressions du visage en 3d

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8506 Karma: 3729 A ce niveau là, je veux bien un petit tuto cuisine en 3D...

Wiliwilliam Re: Divers expressions du visage en 3d

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31762 Karma: 9978 @FMJ65 Le problème ce sont les dents!

J'en parlais avec @JohnLemon quand on jouait au dernier Battlefront. Le jeu est top, les graphismes sont dingues et les visages sont uuultra précis! Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est retour dans les années 90 :'D

