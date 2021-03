Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Quand tu n'as pas du tout envie de faire plusieurs voyages 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9002 Karma: 8129

kmp0g5 1





Un papa porte tous les sacs et ses enfants sur son dos pour tout faire en un trajet.





Pour les geeks, un autre titre disait "Aller au boss final en 1 seul voyage".^^

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:20