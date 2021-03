Un conducteur se fait arroser le pare-brise

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9015 Karma: 8138

defds

C'est ce que je me suis dit au premier abord, mais comment est-il possible que ça gèle aussi vite sur son pare-brise et que ça ne soit pas gelé dans la flaque ?













Afficher le spoil

@akrogames a écrit:

@Avaruus laisse moi devinez... quand il fait froid quoi.

Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas parlé et ça m'allait très bien, prière de continuer à ne pas m'adresser la parole, surtout si c'est pour faire de la provocation à deux ronds.

Citation :Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas parlé et ça m'allait très bien, prière de continuer à ne pas m'adresser la parole, surtout si c'est pour faire de la provocation à deux ronds. C'est ce que je me suis dit au premier abord, mais comment est-il possible que ça gèle aussi vite sur son pare-brise et que ça ne soit pas gelé dans la flaque ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:35