Un joli shooter de vélo

Pavé César

Car sideswipes cyclist (Melbourne, Australia)



Une 4x4 renverse un cycliste en Australie. Toujours vérifier les rétros ET les angles morts.

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:46

FMJ65 Re: Un joli shooter de vélo

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11089 Karma: 3388 Jvous jure msieur l'agent : je l'avais pas vu ......

Contribution le : Aujourd'hui 17:32:18