Rouler trop vite et trop près de quelqu'un qui pile net

Avaruus

1 июля.Авария.55-56км Мкад.



Mon titre ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation, ça donne un bel accident.^^



Un break colle un SUV, ce dernier freine soudainement. Et c'est le drame. Je ne sais pas trop pourquoi le SUV a pilé comme ça, on dirait presque qu'il le fait exprès pour calmer l'autre derrière lui.

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:21

FMJ65 Re: Rouler trop vite et trop près de quelqu'un qui pile net

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11089 Karma: 3388 Sur une autoroute à 5 voies ou il y a aussi peu de trafic, faut quand même le faire (exprès) !.....

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:47