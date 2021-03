Une petite fille tombe d'un balcon au 12è étage et survit à sa chute

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9015 Karma: 8136

ATTENTION, ça crie beaucoup.







Miracle, the Vietnamese Hero Nguyễn Ngọc Mạnh saved a 3-year-old girl fall Down the 12th floor.





Hier, dimanche 28/02, à Hanoi (Vietnam), une petite fille de 3 ans est passée par-dessus la balustrade du balcon de son appartement. Elle s'est retenue quelques instants, puis est tombée du 12è étage. Heureusement pour elle, un livreur qui a vu la scène s'est mis en-dessous d'elle pour la rattraper.



Résultat : la petite est en vie, est a "seulement" un bras et une jambe cassées ; le livreur a juste une foulure au poignet.



La vidéo de gauche montre la chute de la petite fille, la vidéo de droite le livreur qui la rattrape.





La photo du toit de tôle après la chute :



