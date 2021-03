Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Un jeune garçon fait peur à ses agresseurs

طفل يواجه مجموعة كلاب بشجاعة نادرة





C'est ça ou courir très vite...

Wiliwilliam Re: Un jeune garçon fait peur à ses agresseurs

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31768 Karma: 9985 'tain j'avais vu ça aussi en Roumanie. Des meutes de chiens. Et dès que tu sors un peu des grandes villes ils rodent.

