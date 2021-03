Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Tutoriel pour faire une chauve-souris en papier (comme un avion mais plus stylé) 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4153 Karma: 10895 Tutoriel pour faire une chauve-souris en papier (comme un avion mais plus stylé) :

Vous navigateur est trop vieux

Le tout, sur la musique de "Stranger Things".

Contribution le : Aujourd'hui 22:33:37