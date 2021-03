Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Pluie de cendre en Sicile

Webhamster





Pluie de cendre en Sicile suite à l'éruption du volcan Etna

Italy's Mount Etna Rains Ash on Sicilian Commune Youtube

Contribution le : Aujourd'hui 08:38:27

FMJ65 Re: Pluie de cendre en Sicile

Ca doit pas arranger la carrosserie ça ......

Contribution le : Aujourd'hui 08:51:04

Meph974 Re: Pluie de cendre en Sicile

Au moins ils ont trouvé comment faire porter des masques au personnes.

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:51

Buhcheron Re: Pluie de cendre en Sicile

Et qui c'est qui va passer l'aspi dans la rue hein ?!

Contribution le : Aujourd'hui 09:21:26