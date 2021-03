Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Skateboard vs Parapluie 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69533 Karma: 31998 A Londres, un automobiliste sort de sa voiture avec son parapluie pour se battre avec uns skateur





Motorist With Umbrella Fights Skateboarder in London

Contribution le : Aujourd'hui 09:37:09

alfosynchro Re: Skateboard vs Parapluie 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8512 Karma: 3730 Coupez ! On la r'fait !

Ah non, qu'une fois ?

Bon.

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:36