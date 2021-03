Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un cerf perd ses bois pendant une baston 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69545 Karma: 32002 Un cerf perd ses bois pendant une bagarre avec un autre cerf





Deer Loses Antler During Intense Battle || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:02

alfosynchro Re: Un cerf perd ses bois pendant une baston 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8519 Karma: 3734 @LeFreund



Oops ! désolé @LeFreund , je n'ai pas réussi à afficher la photo #12626 du topic Images qui représente un cerf avec la tête et les bois d'un autre cerf (rival)



Edit @Koreus tu peux me rappeler la procédure, stp ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:20:56

LeFreund Re: Un cerf perd ses bois pendant une baston 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4159 Karma: 10898 alfosynchro c'est exactement à celle là que je pensais c'est exactement à celle là que je pensais

Contribution le : Aujourd'hui 13:44:36