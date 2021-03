Mufasa dans un clip de Riton - Friday

Je m'installe Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 495 Karma: 278





Lorsque tout a été pompé et qu'il ne reste qu'un agglomérat de copier/collé.

Que ce soit la musique, la plastique du clip, la guest-star d'un "même", la structure de la chose.





----------------

J'imagine que ce clip et censé me procurer de la joie mais il a eu tout l'effet inverse sur moi . En plus d'avoir aspiré un peu de mon âme





edit:



Citation :

@LeFreund a écrit:

Pari risqué car ce clip file la pêche! J'espère qu'il passe en article!





AHAHAHAH Je me demande si c'est encore de "l'art" à ce niveaux.Lorsque tout a été pompé et qu'il ne reste qu'un agglomérat de copier/collé.Que ce soit la musique, la plastique du clip, la guest-star d'un "même", la structure de la chose.----------------J'imagine que ce clip et censé me procurer de la joie mais il a eu tout l'effet inverse sur moi . En plus d'avoir aspiré un peu de mon âmeedit:Citation :AHAHAHAH

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:09