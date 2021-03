Options du sujet Imprimer le sujet

Un automobiliste fonce dans un voleur à l'arraché

Un automobiliste fonce dans un voleur à l'arraché à vélo

VC FARIA O MESMO?





VC FARIA O MESMO?

Contribution le : Aujourd'hui 14:17:30

gazeleau Re: Un automobiliste fonce dans un voleur à l'arraché

Le gars avec sa voiture était à 2 doigts d'écraser la victime qui courrait après son voleur. Je ne cautionne pas sa façon d'agir même si c'était pour aider. La voiture qui rebondit sur la bordure du trottoir a une trajectoire complétement aléatoire.

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:55