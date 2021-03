Options du sujet Imprimer le sujet

chopsuey Snoop Dogg n'a pas suivi le satané train 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 3945 Karma: 3643

Snoop Dogg Didn't Follow The Damn Train (Twitch Rage Quit)



Pour le contexte: Snoop Dogg a récemment fait parlé de lui pour avoir "rage quit" un live twitch où il jouait à un jeu de football américain.

Le montage ici est fait avec une mission du jeu gta san-andreas mythiquement connue pour être difficile et frustrante avec la petite phrase de fin agaçante "tout ce qu'on avait à faire, c'était de suivre ce p***** de train C.J"

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:25