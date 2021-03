Options du sujet Imprimer le sujet

Attention NSFW - Les guignols parodient la roue de la fortune et TF1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4161 Karma: 10901 Encore une fois, une vidéo des guignols que je me rappelle avoir vu il y a des années à la TV et que je trouve excellente :



La roue du cul - Les Guignols - CANAL+

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:02