Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69551 Karma: 32022 Un parachutiste n'arrive pas à ouvrir son parachute, heureusement son instructeur n'était pas loin





Skydiving Instructor Rescues Student Unable to Pull Parachute || ViralHog

