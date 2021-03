Il demande à son chien de rentrer à la maison depuis son travail

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69557 Karma: 32030

Un homme est parti au travail en oubliant de fermer le portail. Son chien en a profité pour sortir. Sa caméra Ring l'a averti et lui a permis de lui donner l'ordre de rentrer à distance





Owner Talks Tells Dog To Go Back Inside Via Spotlight Cam | Ring TV

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:33