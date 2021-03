Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43617 Karma: 20040 Des ouvriers sont chargés de réparer la structure d'un château d'eau à Tver, en Russie, mais l'intervention ne se passe pas comme prévue...



Contribution le : Aujourd'hui 09:32:43

Re: Réparation d'un château d'eau (Fail)

Je m'installe Inscrit: 11/07/2006 18:16 Post(s): 228 Karma: 52 Je crois pas que c'était réparable vu la forme et l'état du "truc" ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:04

Re: Réparation d'un château d'eau (Fail)

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15099 Karma: 19757 « Les précautions de sécurité » ne doit pas être traduisible en Russe je pense.

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:37

Re: Réparation d'un château d'eau (Fail)

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11116 Karma: 3392 Bien visé !



Me demande qui a mis le "pain" à la base du machin ?...

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:55