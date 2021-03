Âmes sensible | Des policiers birmans tabassent des ambulanciers

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4715 Karma: 2650 Dans l'arrondissement d'Okkalapa septentrional à Rangoun en Birmanie, des policiers mettent en joue des ambulanciers qui venaient en aide à des manifestants. Après les avoir ordonner de descendre de leur véhicule, ils les ont frappé (tabassé) violemment à coup de pied, de crosses, de matraque ou même de fusils. Ils ont ensuite détruit leur véhicule pour le rendre inopérant.

La scène a été filmée par une caméra de surveillance récupérée par les opposant à la junte.





Myanmar police terrorism resuce person and ambulance. source RFA





Je n'ai pas réussi à trouver d'informations encore sur le devenir de ces personnes, y compris sur Radio Free Asia d'où provient cette vidéo (n'utilisant pas tweeter d'où elle serait partie). Cette violence s'inscrit dans une journée particulièrement sanglante, la plus meurtrière depuis le début du coup-d'état avec au moins 18 personnes tuées.



