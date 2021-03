Deepfake Tom Cruise + Rick Astley en 4k 60 fps

J'aime glander ici Inscrit: 10/12/2013 17:51 Post(s): 5786 Karma: 6334

Le Tiktokeur a supprimé son contenu (Peut être djp)

Mais il y a cette vidéo YouTube.

Dommage la qualité est un peu en dessous.



Very realistic Tom Cruise Deepfake | AI Tom Cruise



Attention ceci n'est pas un RickRoll.

Ne pas cliquer si vous n'êtes pas consentant(e) ou alors coupez le son. Mais même sans le son, on l'entend .

Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Remastered 4K 60 FPS 1 minute version)



....Avouez ça fait du bien ^^

