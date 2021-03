Découvrez l'ingénieur qui a préservé la dernière machine graphique analogique (Scanimate)

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15107 Karma: 19778

Voici comment étaient faites les animations à la télé avant l'utilisation d'ordinateurs.





Meet the Engineer Preserving The Last Analog Motion Graphics Machine



L'ingénieur Dave Sieg a passé les 20 dernières années à préserver le seul Scanimate en état de marche, une machine de graphiques animés analogique qui était la base de l'animation film/télé dans les années 70 et 80. Dave parle de l'impact technique et culturel du Scanimate et de ce que l'avenir réserve à cette machine emblématique.

Contribution le : Aujourd'hui 00:02:33