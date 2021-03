Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga "Float" court métrage Pixar & SparkShort

Rayon de Soleil

“Float” Full SparkShort | Pixar



Film d'animation réalisé par solidarité pour les communités asiatiques et contre la haine des asiatiques.

Et le message de fin "soyons nous-même".

Contribution le : Aujourd'hui 11:16:12

Jack-Slater

Le prochain court métrage d'animation Pixar sera par solidarité pour la communauté Ouïghour enfermer dans des camps de concentration en Chine...

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:45

THSSS

@Baba-Yaga

mmmhh... c'est où la solidarité avec les asiatiques?

Ce film est inspiré par le fils de Bobby Rubio, autiste.

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:23

petrou

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13631 Karma: 7586 @THSSS : Bobby Rubio a des origines philippines...



Sinon, il y en a un deuxième :





“Wind” Full SparkShort | Pixar



Celui-ci est réalisé par Edwin Wooyoung Chang.

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:28