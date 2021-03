Je viens d'arriver Inscrit: 20/12/2019 16:48 Post(s): 8





Voici une courte vidéo que j'ai réalisé pour me marrer.

ATTENTION: ne reproduisez pas ça chez vous. La détérioration de bien public est puni par 2 ans de prison et 30 000€ d’amende.











Contribution le : Aujourd'hui 12:14:22