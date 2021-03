[/!\Âmes sensibles s'abstenir/!\] Un cerf zombie passe dans la forêt.

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6568 Karma: 2786

Wow il a tout a l'air le pauvre , une possible chute en flanc de ravin peut être ou agression d'un prédateur.



Édit: mais c'est étonnant on dirais une coupure net avec une lame et non arraché.



Édit 2: Voir accident de voiture.

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:10