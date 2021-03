Options du sujet Imprimer le sujet

Un jeune homme sculpte dans un bout de tronc une tête mi Buddha, mi Bishamon.







Un autre exemple de sculpture qu'il réalise :





